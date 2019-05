Ein Essen für ein Mehr an Miteinander

Altacher Integrationsbeirat lud zum Fastenbrechen ins KOM

Altach. Rund um den Globus feiern Muslime den Fastenmonat Ramadan. Während die Sonne am Himmel steht darf nichts gegessen werden. Direkt nach Sonnenuntergang wird die Zeit für ein ausgiebiges Mahl genützt. Der Altacher Integrationsbeirat rund um die Organisatorinnen Christine Flatz, Vildan Kocak und Birgit Grabher sowie dem Vorsitzenden Herbert Sohm nehmen sich mittlerweile seit vier Jahren zum Anlass zum gemeinsamen Fastenbrechen ins Altacher KOM zu laden. Den Dialog zwischen Christen und Muslimen fördern, sich gemeinsam mit anderen vielleicht noch unbekannten Menschen an einen Tisch setzen, um gemeinsam zu essen, in Kontakt zu treten und das Leben zu feiern, hieß das Motto. Denn, beim Essen kommen die Leute zusammen, so die einhellige Meinung, welche gerade in Zeiten wie diesen, wo auf der ganzen Welt Spannungen herrschen, aktueller nicht sein könnte. Deshalb betonten auch Bürgermeister Gottfried Brändle und Pfarrer Rainer Büchel in ihren Grußworten die positive Signalwirkung solcher Veranstaltungen.