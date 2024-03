Ein ESK-Freiwilligendienst öffnet viele Türen

Am 27. März findet ein Online-Infoabend zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

Seit Oktober ist die Kleinstadt Loimaa im Südosten Finnlands das Zuhause von Klara Minikus (18). Die junge Dornbirnerin absolviert dort einen neunmonatigen ESK-Freiwilligendienst und ist in einem Amateurtheater und einem Jugendzentrum tätig. „Da meine Arbeit gleich zwei Bereiche umfasst, ist stets für Abwechslung und Vielseitigkeit gesorgt. So kann ich auf meiner Reise ganz viele verschiedene Menschen kennenlernen, die nicht nur ihre Kultur mit mir teilen, sondern auch Lebensweisheiten und ich bin dankbar für die schönen Momente, die ich hier mit ihnen erleben darf“, sagt Klara Minikus. Gerne teilt sie ihre Erfahrungen mit Interessierten im Rahmen eines Online-Infoabends zum ESK-Freiwilligendienst am Mittwoch, 27. März 2024, 18.30 Uhr zu dem sie live aus Finnland zugeschalten wird.