Ein ESK-Freiwilligendienst öffnet viele Türen

Am 20. September findet im aha Dornbirn ein Infoabend zum ESK-Freiwilligendienst statt.

„Das Beste an meinem ESK sind all die Menschen, die ich kennenlernen durfte und von denen ich auf unterschiedliche Weise sehr viel gelernt habe“, sagt Elena Sezer, 22 Jahre. Die junge Rankweilerin hat gerade einen zwölfmonatigen ESK-Einsatz im spanischen Burgos beendet und ist reich an Erfahrungen nach Vorarlberg zurückgekehrt. Im Rahmen ihres Freiwilligendiensts hat sie verschiedenste Aufgaben übernommen – von der Pflege eines ökologischen Gartens und Verpflegung der Hennen über Büroarbeit und Workshopunterstützung bis hin zur Mithilfe in einem Zentrum für Menschen mit Autismus. Dies waren nicht Elenas erste ESK-Erfahrungen. Vor drei Jahren hat sie schon mal ein zweimonatiges Kurzzeitprojekt in einer internationalen Schule in Rumänien absolviert und einen ESK-Einsatz in Frankreich begonnen, der leider aufgrund von COVID-19 abgebrochen wurde.