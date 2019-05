Ein erotisches „Slamvergnügen“

„Nackte Tatsachen“ beim kommenden Slam am Bach diesen Freitag.

GÖTZIS Poetry Slam ist heiß, Poetry Slam ist flauschig, Poetry Slam ist … „Bilder malen im Kopf“, meint Veranstalter Lukas Wagner (Slamlabor Vorarlberg). „Was aber, wenn die Stimme plötzlich darüber entscheidet, welche schlüpfrigen Gedanken der Zuschauer hat? Was, wenn wir bei dieser „Slam am Bach“-Edition mal einen Fokus auf ein tiefergehendes Thema legen?“ Diesen Freitag, 10. Mai ab 20 Uhr gibt es nackte Slam-Tatsachen beim Erotik-Slam in der Kulturbühne Ambach. Künstler aus dem deutschsprachigen Raum beschäftigen sich mit diesem Thema und zeigen in Götzis, was in ihnen steckt. „Machen Sie sich frei“, führt Wagner weiter aus. „… frei für ein literarisches Kribbeln, an Stellen, an denen sie es sich bisher nicht vorgestellt haben. Lassen Sie sich fallen und fühlen Sie den versprochenen 10-Punkte-kollektiv-Orgasmus am eigenen Leib.“ Sieben Poeten in Bademäntel sorgen für das intimste Slamerlebnis in Vorarlberg. ETU