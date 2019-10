Ein erfolgreicher Sommer für Job Ahoi

Der Rückblick bestätigt, dass der Einsatz der Offenen Jugendarbeit Dornbirn Früchte trägt.

Dornbirn. In den Werkstätten von Job Ahoi wurde in den Sommermonaten ganz schön geschwitzt. Insgesamt 41 Jugendliche haben fleißig gearbeitet und zusätzlich Renovierungen an den Jugendhäusern durchgeführt. Das Qualifizierungsprojekt Job Ahoi bietet Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren ohne Arbeit und wenig formaler Ausbildung die Chance, in den ersten Arbeitsmarkt zu gelangen. Der Kern der Sache lässt den Funken schnell überspringen: Arbeit gibt nicht nur Geld. Sie kann auch Spaß machen und dem Leben Sinn und Erfüllung geben. „Es war toll zu sehen, wie mit jedem Tag die Eigenverantwortung der Jugendlichen gewachsen ist. Die Freude am Job selbst und vor allem am Resultat der geleisteten Arbeit ist sichtbar geworden“, sagt Franziska Gillard-Levay, Mitarbeiterin bei Job Ahoi. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Freiwilligkeit der Jugendlichen einerseits und die Förderung der individuellen Entwicklung durch qualifizierte Mitarbeiter andererseits.