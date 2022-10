Ein Engel aus Linz und Kinderschutz

Der Spielboden Dornbirn bietet diese Woche wieder spannende Programmpunkte.

Am Donnerstag (20. Oktober) gastiert mit Chango Spasiuk ein ganz Großer seines Metiers in Dornbirn. Weltweit zieht der Akkordeonist seine Fans mit seinem virtuosen Spiel in den Bann. Mit einer atemberaubenden Intensität verdichtet er mit seinem Akkordeon und Begleitmusikern allerhand musikalische Wurzeln aus Argentinien mit modernen Weisen. Der leidenschaftliche Musiker und Komponist hat es geschafft, den Chamamé – eine bis dato nur Kennern bekannte ländlich-argentinische Stilrichtung – in eine hochentwickelte Kunstform zu verwandeln.