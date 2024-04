Ein emotionales Wiedersehen im Flugzeug

Ein Wiedersehen kann so schön sein! Vorallem, wenn man sich wahrscheinlich für eine lange Zeit nicht gesehen hat.

In einer aufwändigen Art Spiel arbeitet sich der Mann, der offenbar gerade von seinem Einsatz beim Militär zurückgekommen ist, zu seiner Frau vor. Zuerst sitzt er ganz hinten im Flugzeug. Er bittet wieder und wieder die Person vor ihm aufzustehen und kommt so Platz für Platz seiner Liebsten näher. Am Ende öffnet sie einen Brief und dann folgt die große Überraschung...