Ein-Eltern-Familien: So Alleinerzieher-freundlich ist die Gemeinde Rankweil

Wie lebt es sich als alleinerziehendes Elternteil in Rankweil? Diese Frage wollen Studierende der FH Dornbirn mit einer Umfrage klären. Die Ergebnisse wurden am Freitag im Rathaus präsentiert.

"Wirklich sehr familienfreundlich"

In Rankweil gibt es 507 Familien mit nur einem Erziehenden. Befragt wurden acht Alleinerziehende in persönlichen Interviews, dazu kamen 20 Personen, die die Umfrage online beantworteten. Der Hauptteil sei die Evaluierung der Angebote und der Umgang der Alleinerzieher damit gewesen, erklären Lisa-Marie Maier und Martin Lechleitner, zwei der Studenten, gegenüber VOL.AT. Auch inwiefern die Angebote bekannt sind und genutzt werden, war Teil der Befragung. Das Fazit der Umfrage: Rankweil ist mit rund 40 Angeboten "wirklich sehr familienfreundlich", was alleinerziehende Elternteile angeht. Die große Schwierigkeit für Ein-Eltern-Familien sei die Vereinbarkeit von Job und Familie, auch die Kosten mancher Angebote würden eine Rolle spielen. Schon alleine, dass man Alleinerziehern diese Aufmerksamkeit schenke, zeige, dass der Gemeinde etwas daran liege, diese Menschen zu unterstützen.

Gegebenenfalls nacheichen

Die Ergebnisse wurden interpretiert, die Daten werden nun an die Gemeinde weitergegeben. Rankweil werde evaluieren, inwiefern man noch Veränderungen machen müsse, so die Studenten. Man habe das Thema Alleinerziehende mit fundierten Zahlen hinterlegen wollen, erklärt Vizebürgermeister Andreas Prenn gegenüber VOL.AT. Das Projekt der Fachhochschule sei hier gerade recht gekommen. Man habe in Rankweil bereits ein umfassendes Angebot mit Betreuung, Schulen und Freizeitangeboten. Aber man werde schauen, wo man noch nacheichen müsse. Bei der Betreuung der Kinder, vor allem während der Ferienzeiten könne durchaus noch Verbesserungspotential sein, so der Vizebürgermeister.