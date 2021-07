Ein Eisfahrrad am Schulhof

Der Elternverein der Volksschule Rotkreuz spendierte den Schülern ein Eis vom Eisfahrrad zum Schulschluss.

Lustenau Es bimmelte am Schulhof der Volksschule Rotkreuz. Es war ein durchdringendes und zugleich fröhliches Klingeln. Das Geräusch stammte jedoch nicht von der Schulglocke, sondern von einem Eisfahrrad, das schon von Weitem sein Erscheinen ankündigte. Ein altes Waffenfahrrad, umgebaut zu einem Eisrad, hat in seiner Kühltruhe leckeres Eis für alle Schüler mitgebracht. Die Elternvereinsobfrau Nadine Peschl erläuterte diese Aktion folgendermaßen: „Da das Schulfest dieses Jahr wieder aufgrund von Corona abgesagt werden muss, möchten wir den Kindern dennoch eine Freude machen.“

Um den Schulkindern die letzte Woche im wahrsten Sinne des Wortes zu versüßen, organisierte der Elternverein kurzerhand ein Eisfahrrad. „Wir durften das Rad von einer Eisdiele in Götzis ausleihen. Das Eis für uns wird auch dort zubereitet“, so Peschl. Neben Erdbeere und Schokolade durften die Kinder auch Hubba-Bubba als Sorte wählen. „Mmmh, lecker“, hörte man es durch den Schulhof hallen. Mit dieser Aktion des Elternvereins konnte den Kindern die Vorfreude auf die kommenden Ferien garantiert geweckt werden. Für die Abschlussklassen der Volksschule Rotkreuz hat sich der Elternverein auch noch etwas Besonderes ausgedacht: Sie werden zusätzlich noch mit einem Geschenk bedacht. Und so zeigt der Elternverein der Volksschule Rotkreuz sein Bemühen für eine gute Schulgemeinschaft. Bvs