Ein Ehrenplatz im Rathaus Bludenz

Bludenz.Über 40 Jahre ging der ehemalige Bludenzer Bürgermeister Mandi Katzenmayer im Rathaus ein und aus. Nun hat „er“ wieder einen fixen Platz im Rathaus bezogen.

„Über 40 Jahre in der Bludenzer Kommunalpolitik so aktiv zu sein, schafft nicht jeder. Es wäre eine sehr lange Liste, wenn ich all seine Verdienste aufzählen würde. Aber eines wollte Mandi ja nie – nämlich lange Reden. Um Altbürgermeister Katzenmayer aber nicht nur mit diesem Bild zu würdigen, werde ich im Herbst der Stadtvertretung vorschlagen, Mandi Katzenmayer die Ehrenbürgerschaft der Stadt Bludenz zu verleihen“, kündigte Bürgermeister Simon Tschann anlässlich der Bildenthüllung an. „Bitte überlegt euch da nochmals. Es war eine Vielzahl von Personen und vor allem ein gutes Team im Rathaus, das mich immer bei meiner Arbeit bestens unterstützt hat“, gab der Altbürgermeister zu bedenken.

Auf Wunsch des Bludenzer Langzeitbürgermeisters Mandi Katzenmayer, der nach über 15 Jahren sein Amt im letzten Herbst an Simon Tschann übergab, hat die erst 22-jährige Chantal Boso-Flores den Auftrag für sein Bürgermeister-Porträt in der Rathausgalerie erhalten. Die gebürtige Bludenzerin hat nach der Matura an der Angel Academy of Art in Florenz die Ausbildung in klassischer Malerei absolviert und spezialisiert sich derzeit bei den renommierten Charles Cecil-Studios in Florenz auf Porträtmalerei. Bereits während ihrer Schulzeit in Bludenz konnte Chantal Boso-Flores bei zahlreichen Ausstellungen ihre Bilder präsentieren und gestaltete beispielsweise die Sonderbriefmarke für das 20-jährige Jubiläum des Jugendsymphonieorchesters. Seit heuer ist sie als selbständige Malerin tätig und wird künftig auch Kurse in verschiedenen Mal- und Zeichentechniken anbieten.