Ein echtes Plappermaul - wortwörtlich!

"You're so cute" - Kiwi der Papagei ist ein wahrer Charmeur!

"Kiwi" ist ein Halsbandsittich, der mit seiner Besitzerin Tamara in Nova Scotia, einer kanadischen Provinz lebt. Auf dem Kanal "Tamaras Blue Chicken" lädt Tamara regelmäßig Videos von Kiwi hoch, in denen der Vogel spricht. Seine Lieblingsphrasen scheinen "Thank you Baby" oder "You're so cute" zu sein. Außerdem übersät der Papagei seine Besitzerin des öfteren mit Küssen.