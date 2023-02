Ein drittes Mal will Bregenz gegen Linz gewinnen

Im Heimspiel gegen die Oberösterreicher zählen nur zwei Punkte.

Nach der Winterpause und der Handball-Weltmeisterschaft in Schweden und Polen nimmt die HLA MEISTERLIGA den Spielbetrieb an diesem Wochenende wieder vollständig auf. In der 15. Runde des Grunddurchgangs empfängt Bregenz Handball HC Linz.

Es ist bereits die dritte Begegnung in der heurigen Saison. Nachdem die Festspielstädter das Hinspiel in Linz bereits mit 26:25 für sich entscheiden konnten, gewannen Lukas Frühstück & Co. auch das ÖHB-Cup-Achtelfinale in Linz letzte Woche mit 30:29.

Kreisläufer Marcel Timm: „Nachdem wir gegen Linz erfolgreich in die nächste Runde des ÖHB-Cups eingezogen sind, heißt es am Samstag zum Rückrundenspiel gegen Linz den Sieg nochmal zu bestätigen. Wir kennen diese Mannschaft sehr gut und müssen es schaffen, stabil in der Abwehr zu stehen. Es ist unser erstes Heimspiel im Jahr 2023 und wir werden alles geben, um die Punkte in Bregenz zu behalten.“

Co-Trainer Marko Tanasković: „Wir sind sehr motiviert und warten voller Vorfreude auf das Spiel am Samstag. Es wird auf beiden Seiten nicht viele taktische Geheimnisse geben, da wir erst vor ein paar Tagen im ÖHB-Cup aufeinander trafen und uns schon gut kennen. Um das Spiel zu gewinnen, müssen wir zwei gute Halbzeiten spielen, wie die 2. Halbzeit in Linz. Genauso wollen wir spielen: kämpferisch, kompakt und zuversichtlich bis zur letzten Sekunde. Ich kann mich nur wiederholen, wir haben eine gute Mannschaft. Es liegt an den Spielern, ihren Charakter und ihre Qualität zu zeigen. Ich lade unsere Fans herzlich ein, uns zu unterstützen und glaube, dass wir gemeinsam viel erreichen können.“

15. Runde HLA MEISTERLIGA

Bregenz Handball vs. HC Linz

Samstag, 04.02.2023, um 19:00 Uhr