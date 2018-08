Ein Dorf in Feierlaune

Es lag was in der Klostner Luft – ganz eindeutig: zahlreiche Häuser wurden mit der Klösterle-Fahne geschmückt, der Ort herausgeputzt, im Festgelände wurde gewerkelt, was das Zeug hielt, ja – man konnte fast glauben, das ganze Dorf war auf Beinen.

Aber nicht ohne Grund, denn endlich war es so weit: nach intensiven Vorbereitungen in den letzten Wochen stand das heißersehnte Jubiläumswochenende vor der Tür. Zum 800. Geburtstag machte sich die Gemeinde nämlich selbst das schönste Geschenk – und zwar in Form einer zweitägigen Feier. estartet wurde diese am Samstag mit dem ersten Klostertaler Familienfest, welches in Kooperation mit der Regio Klostertal organisiert wurde. Die – zur großen Freude von GF Anna Engstler – zahlreich erschienenen Familien aus dem ganzen Klostertal nutzten sogleich die Gelegenheit um sich den kleinen Festumzug anzusehen.

Festakt mit Überraschungen

Am Abend lud die Gemeinde Klösterle zahlreiche Ehrengäste sowie die gesamte Bevölkerung zum offiziellen Festakt in die Kulturhalle ein. Eröffnet wurde dieser mit der Festmusik von Wagner, gespielt von der Harmoniemusik Klösterle. Nach den Begrüßungsworten von Bürgermeister Florian Morscher überbrachte Landesrat Christian Gantner die Glückwünsche des Landes Vorarlberg. “Die gelungene Verknüpfung von Traditionsbewusstsein und Zukunftsorientierung macht den Erfolg der Gemeinde und der gesamten Talschaft aus”, so Gantner zur Entwicklung seiner Heimatregion Klostertal. Danach ließ Historiker Christoph Thöny nochmals kurz die Geschichte des Ortes revue passieren ehe es zur ersten Überraschung des Abends kam. Für diesen speziellen, runden Geburtstag wurde von Hans Finner extra ein Marsch komponiert – „Klösterle 800“ wurde somit von der Harmoniemusik uraufgeführt. Ein flottes, hörgefälliges Stück bei welchem im Trio sogar mitgesungen werden kann, der Text dazu stammt aus der Feder von Karin Morscher

Prominenz aus Nah und Fern

Anschließend kam auch der Bürgermeister der Partnergemeinde Pulkau, Manfred Marihart, zu Wort und überreichte ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk: eine Skulptur vom Künstler Kurt Schneider, welche die goldenen Berge von Klösterle und die Weinstöcke von Pulkau darstellt – als Zeichen der Partnerschaft. Neben Landtagspräsident Harald Sonderegger, Bezirkshauptmann Johannes Nöbl sowie Feldkirchs Bürgermeister Wilfried Berchtold befand sich auch Altlandeshauptmann Martin Purtscher unter den Festgästen. Natürlich gratulierten auch die Bürgermeister Mandi Katzenmayer (Bludenz), Eugen Hartmann (Innerbraz), Martin Burtscher (Dalaas), Ludwig Muxel (Lech) und Helmut Mall (St. Anton am Arlberg) zum Jubiläum.

Nach diesem feierlichen Festakt ging es dann mit der Tanzmusik „DÖT – Die Ötztaler“, in den gemütlichen Teil über. Als zweite Überraschung nahm etwas später Markus Wolfahrt das Mikron in die Hand und sorgte für Partystimmung, welche an die legendären Alpenpartys erinnerte. Jung und Alt stand auf Bänken und Tischen und lauthals wurde zu den Hits der „Klostertaler“ mitgesungen.

Traditioneller Festumzug