Ein Doktor erklärt E-Reader

In der Bibliothek Lustenau löste Nadine Gießmann alle möglichen E-Reader-Probleme.

LUSTENAU „Wie funktioniert mein E-Reader?“ „Wie geht das mit der Mediathek?“ und „Wie kann ich die Bücher erneut abrufen?“ All diesen Fragen stellte sich vergangenes Wochenende „Dr. E-Book“, auch bekannt als Nadine Gießmann. Die Lustenauerin arbeitet in einer Buchhandlung und ist auch privat ein wahrer Bücherwurm. Logisch, dass die Lustenauerin ein wahrer Profi auf dem Gebiet ist und ihr Wissen auch gerne mit anderen teilt. All jene die Probleme mit ihrem E-Reader hatten, konnten vergangenes Wochenende damit in die Bibliothek kommen und mit Gießmann eine Lösung finden.