Das Einpersonenstück von Christopher Hampton „Ein deutsches Leben“ basiert auf einem Interview, das Brunhilde Pomsel im Alter von 102 Jahren für einen Dokumentarfilm gab.

Darin erzählte sie aus ihrem Leben und aus der Zeit an der Seite von Reichspropaganda-Minister Joseph Goebbels.

1911 in Berlin geboren, begann ihr Berufsleben mit einer Ausbildung in einem noblen Konfektionshaus. Danach arbeitete sie gleichzeitig als Sekretärin eines jüdischen Rechtsanwalts und eines deutschnationalen Frontkämpfers und frühen Nationalsozialisten - größer konnten die Gegensätze nicht sein. 1933 wechselte sie zur Reichs-Rundfunk-Gesellschaft und trat dafür in die NSDAP ein. Ab 1942 bis zum Kriegsende war sie im Büro von Goebbels tätig. Nach dem Krieg kam sie in russische Kriegsgefangenschaft. Danach arbeitete sie als Chefsekretärin bei der ARD. Brunhilde Pomsel verstarb 2017 im Alter von 106 Jahren.