Ein Derby-Klassiker mit besonderen Vorzeichen

Am Samstag trifft der RHC Dornbirn daheim auf die Wolfurter Rollhockey-Cracks.

Im Oktober überzeugten die Dornbirner beim Hinspiel in der Hockey-Arena mit einem 8:5 Erfolg und profitierten von vier starken Minuten mit fünf Treffern, die dem Spiel den Stempel aufdrückten. Bis dato hat sich in beiden Teams einiges geändert, eine Favoritenrolle ist trotz des besseren Tabellenstandes der Dornbirner schwierig auszumachen.

„Nicht nur für die Spieler, sondern auch für die vielen treuen Fans ist und bleibt das „Ländle El Clásico“ einzigartig. Beide Seiten benötigen dringend Punkte, es kann also ein hochspannender Derby-Hit erwartet werden“, freut sich Marcel Schrattner vom RHC Dornbirn. Aufgrund der aktuell verkündigten Maßnahmen tritt am Samstag in der Stadthalle wieder die 3G-Regelung in Kraft. (cth)