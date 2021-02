"Ein Derby ist immer etwas ganz Außergewöhnliches"

HC BW Feldkirch Spielerin Lara Hanslik spricht vor dem Duell gegen Dornbirn Klartext

Am Samstag um 15 Uhr trifft HC Sparkasse BW Feldkirch in Hard im Derby auf den SSV Dornbirn-Schoren. Ein spannendes Spiel ist vorprogrammiert.

Einiges aus dem Hinspiel wieder gut machen, wollen die Montfortstädterinnen am Samstag. Denn beim letzten Aufeinandertreffen konnten sich die Dornbirnerinnen am Ende hauchdünn mit 27:26 durchsetzen. Damals fand man nicht ins Spiel und schaffte es erst in den letzten 10 Minuten den Rückstand von 7 Toren aufzuholen. Während sich Dornbirn zuletzt klar Atzgersdorf geschlagen geben musste, konnte Feldkirch den ersten Sieg 2021 gegen Ferlach einfahren. Dennoch warnt Co Kapitänin Laura Seipelt-Fasching vor voreiligen Schlüssen: „Wir dürfen die junge Truppe aus Dornbirn nicht unterschätzen. Dennoch sind wir sehr gut vorbereitet und haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen." Die Leistungsträgerin wird nach ihrer Daumenverletzung im Derby erstmals wieder zum Einsatz kommen können und ist wie der Rest der Mannschaft heiß aufs Derby..