Ein „Demo Rebell“ im Profil

W&W beleuchtet den Social-Media-Account eines „Corona Demo“-Veranstalters, der ins Visier der Behörden geraten ist.

„Ich bin kein Experte, ich bin kein Virologe – ich bin ein Verschwörer“, mit diesen Worten eröffnete Klaus K. die kürzlich stattgefundene, zweite Auflage der „Corona-Demos“ auf dem Vorplatz der Bregenzer Festspiele. Und erntete in der Folge tosenden Applaus der Bürger, die aus verschiedenen Gründen hier sind. Zunächst geht es um den Kampf für Demokratie und Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und gegen Bevormundung. Impfzwang, 5G und die Maskenpflicht sind den laut Polizei 500 Teilnehmern ebenfalls ein Dorn im Auge. Grund genug für WANN & WO einen Blick auf den Facebook-Account des Veranstalters zu werfen, dessen Freundschaftsanfrage vor Wochen eintraf und angenommen wurde. Nach mehrmaliger Kontaktaufnahme meldete sich der bekennende Patriot schließlich und erbat ein persönliches Gespräch, am Telefon wollte er sich aber „gegenüber der Lügenpresse und insbesondere unseres Scheißvereins“ dann doch nicht äußern und wünschte einen schönen Tag.

Vorladung beim Amtsarzt

Dafür dominierte vergangene Woche ein anderes Thema auf dem Profil des „Demo Rebell“, wie sich der wehrhafte Bürger gerne bezeichnet. Nämlich eine BH-Verordnung, die ihn zum Amtsarzt vorlädt. „Im Zuge der Versamlung sei es mehrfach zu Konflikten mit Klaus K. gekommen ... Dieser habe unangemessen heftig und schreiend reagiert und die Teilnehmer zum Ungehorsam gegenüber dem Staat aufgerufen ...“, heißt es dort. In einer weitere Passagen mahnte die Polizei ihn von einem angekündigten Grenzübertritt nach St. Margrethen ab, was er gegenüber dem PKB-Kommandanten Herbert Rosinger mit den Worten „er wünsche keine Anrufe, da man ihm sonst am A... lecken könne“, kommentiert haben solle. Auf W&W-Anfrage bestätigte die Polizei ein laufendes Verfahren, weswegen man sich aber nicht äußern könne. Die Demos seien aber an sich ruhig verlaufen.