Ein delikater Abend für Kabarett-Gourmets

Die Geschwister Pfister gastierten mit ihrem neuen Programm im Freudenhaus Lustenau.

Lustenau. „Leider ging´s viel zu schnell vorbei!“, lautete wohl das Motto des Abends am vergangenen Sonntag im Freudenhaus Lustenau. Die Geschwister Pfister servierten dem Publikum sozusagen ein bombastisches 20-Gang-Menü im Sitzen, das so köstlich war, dass der eine oder andere gerne noch einen Nachschlag genommen hätte.

Und so hieß es Sonntagnacht nach langer Abstinenz endlich wieder: „Guten Abend, meine Damen und Herren, wie schön, dass Sie da sind. Gut sehen wir aus. Was haben wir uns lange nicht gesehen. So viel ist passiert. Relaxez-vous und genießen Sie die Geschwister Pfister einfach im Sitzen.“ Der Behauptung des Trios, dass der „erste Lack ab ist“, konnte man an diesem Abend aber nicht zustimmen, ganz im Gegenteil, die neue Show sprüht nur so vor feinen Parodien und wunderbaren musikalischen Schmankerln wie „Damenwahl“, „Wonderful Baby“ oder „Hallo Nachbar“. Diva Ursli, kokettiert in deutsch-englischem Kauderwelsch, Fräulein Schneider gibt die Beyonce von Sofia und Toni kümmert sich mit „kleiner Herzensmelodie“ um Harmonie im Eheleben. Begleitet werden die genialen Drei dabei bewährt von Johannes Roloff mit seiner großartigen Band, die für die perfekte musikalische Begleitung sorgt.