Ein Date mit dem Ehrenamt

Zahlreiche Götzner Vereine laden am kommenden Freitag zu einem Speed-Dating an den Garnmarkt ein.

Was macht der Alpenverein genau und kann ich mich einbringen, wie kann ich mich beim Roten Kreuz in Götzis engagieren oder was ist der Club 60+?? Dies sind nur einige Fragen, die am kommenden Freitag am Garnmarkt beantwortet werden. Ganz im Stil eines klassischen Speed-Datings warten dabei zahlreiche Götzner Vereine an den verschiedenen Tischen auf ihre „Dates“. Auf den freien Stühlen nehmen dann Interessierte Platz und können sich so Informationen über den jeweiligen Verein einholen. Im Vier-Augen-Gespräch wird der Verein kurz vorgestellt und Fragen beantwortet. Doch die Zeit ist begrenzt. Wenn der Gong ertönt, wird der Tisch gewechselt.