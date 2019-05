Ein Dach überm Kopf für ein menschenwürdiges Leben

Filmvortrag im Carl-Lampert-Saal – Schon rund 1.700 obdachlosen Familien geholfen – Ein Haus kostet 3.200 Euro – 33 neue Häuser

GÖFIS Alle Jahre wieder fliegt Pfarrer Georg Thaniyath Varghese in seine Heimat Kerala in Indien. Und doch war heuer der Besuch des engagierten Pfarrers, der mit seinem Verein „Dach überm Kopf“ mit Spenden schon rund 1700 bedürftigen Familien in Indien geholfen hat, von sorgenvollen Mienen begleitet. „Bilder des Schreckens, Menschen, die alles im stinkendem Schlamm verloren hatten: Die Jahrhunderthochwasserkatastrophe hat in meiner Heimat Kerala ein unermessliches menschliches Leid hinterlassen“, erklärt Pfarrer Georg die verheerenden Folgen.