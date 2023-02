Ein Clown für den letzten Schliff

Clown Thiemo Dalpra bereitete Musikschüler für Auftritte bei Förderpreiswettbewerb und Prima la Musica vor.

Bühnenpräsenz reißt mit

Der 12. Förderpreiswettbewerb der Rheintalischen Musikschule, Raiffeisenbank im Rheintal und der Marktgemeinde Lustenau steht kurz vor der Tür. Kommenden Samstag wird die Jury 37 Auftritte in der Musikschule bewerten. 30 davon treten allein an, sieben Ensembles runden die breit gefächerten Auftritte ab. Sie alle werden am Samstag in Lustenau ihr Bestes geben und der Jury zeigen, was sie auf ihren Instrumenten alles können. Wie ihre Auftritte auch mit der bestmöglichen Bühnenpräsenz überzeugen, verriet Clown Thiemo Dalpra den jungen Musikerinnen und Musikern und gab ihnen ein paar wertvolle Tipps mit auf die Bühne. „Zeigt dem Publikum, wie viel Spaß ihr beim Musizieren habt. Und das Wichtigste: Bewegt euch zur Musik“, riet er ihnen. Während die Gruppe „Die drei Freunde“ zu „I love rock and roll“ spielte, tanzte Dalpra durch den Saal der Schule und verdeutlichte, was er meinte. Den Kindern gefiel es und sie versuchten sofort seine Tipps bei ihren Stücken umzusetzen.