Ein Christbaum ganz so wie früher

Väter machten sich mit ihren Kindern auf den Weg in Rankweils Wälder

Rankweil. Ein fixer Bestandteil der Reihe „Rankweil lässt kein Kind zurück“, bzw. „Mit Vätern unterwegs“ ist die Aktion den eigenen Christbaum selbst zu schlagen. Wie immer ist die Aktion für die Beteiligten – insgesamt 38 Väter und eine Vielzahl von Kindern – ein ganz spezielles Ereignis. Wenn auch die Temperaturen nicht unbedingt sofort weihnachtliche Stimmung aufkommen ließen, stand dann doch der gemeinsame Ausflug in die Natur im Vordergrund. Einen Christbaum so wie früher nicht einfach zu kaufen, sondern im Wald auszusuchen und selbst zu schlagen bzw. zu sägen hinterlässt vor allem bei den Kindern eine bleibende Erinnerung und so mancher Vater wurde zumindest in Gedanken wieder zum Kind. Organisiert wurde die Aktion wie gewohnt von Bürgerserviceleiter Norbert Preg mit tatkräftiger Mithilfe von Karl Stürz, der seit vielen Jahren verschiedensten Väter-Kind Aktionen der Gemeinde unterstützt. Weitere Unterstützer waren die Agrargemeinschaft Rankweil und das Forstwesen des Landes Vorarlberg.