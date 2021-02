„Ein chancengerechtes, glückliches Aufwachsen ermöglichen“

Olivia Mair hat die Leitung des Familienzentrum Nenzing übernommen

Was ist für Sie an Ihrer neuen Arbeitsstelle reizvoll?

Wir wollen insbesondere Familien mit Kindern zwischen null und sechs Jahren erreichen mit dem Ziel: ein chancengerechtes und glückliches Aufwachsen zu ermöglichen. Als Mama einer kleinen Tochter liegt mir das auch persönlich sehr am Herzen. Ich freue mich, diese Leidenschaft in meiner neuen Aufgabe umsetzen zu können.

Was bedeutet „Familie“ für Sie persönlich?

Familie ist etwas sehr Wichtiges für mich. Ich verstehe darunter Menschen, bei denen ich mich wohlfühlen kann, die mich mit all meinen Eigenheiten so annehmen wie ich bin und auf die ich mich immer verlassen kann. Das gibt mir das Gefühl von Geborgenheit, Zugehörigkeit und Sicherheit. Das verwurzelte mich und ließ mir gleichzeitig Flügel wachsen. Mir das mitgegeben zu haben, dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar und das bei meinem Mann und meiner Tochter gefunden zu haben, ist ein unbeschreibliches Glück.

Mit der Gründung der Familienzentren hat die Gemeinde Nenzing genau diesen Gedanken aufgenommen. Einerseits bedeutet das, dass alle in einem Dorf auf die Kinder schauen, sodass ihre Eltern sogar schon bevor sie nachhause kommen, wissen, wenn sie etwas angestellt haben. Andererseits gibt es den Kindern aber auch Geborgenheit und Sicherheit durch die Gewissheit, jederzeit bei den Nachbarschaft Hilfe zu bekommen. Es braucht neben den Familien, in denen die Kinder aufwachsen und sich eigenständig entwickeln können auch das Engagement der Gemeinde aktiv den sozialen Zusammenhalt zu fördern.

Die familienfreundliche Haltung, die die Gemeinde auch wirklich lebt und ihre Offenheit für innovative, neue Ansätze in diesem Bereich verbunden mit dem Mut vor allem auch durch niederschwellige Zugänge nahe bei den Bürger*innen zu bleiben wie beispielsweise die Begegnungszone im Familienzentrum Kinderhaus. Wie ich in der kurzen Zeit erleben durfte, existiert zudem ein großes Bewusstsein für die Wichtigkeit eines stabilen Umfelds und tragender Beziehung für unsere Kinder sowohl bei politischen Entscheidungsträger*innen, bei den Mitarbeiter*innen der Gemeinde als auch in den elementarpädagogischen Einrichtungen.