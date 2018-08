Ein buntes Fest für alle Emser Kinder

Hohenems. Morgen, am Freitag den 24. August, findet mit dem schon traditionellen Kinderfest auf dem Schlossplatz das diesjährige Sommerferien-Programm für Hohenemser Kinder seinen (vorläufigen) Abschluss.

Vorläufig deswegen, weil am kommenden Montag noch „Handball“ und „Wir gehen die Wände hoch“ (u.a. Bouldern in der Kletterhalle Dornbirn) sowie am Dienstag, den 4. September, „Die Sterngucker“ – ein Abend unter freiem Himmel mit Hobbyastronom Guntram Lampert – auf dem Programm stehen. „Zudem beteiligen wir uns auch am ASVÖ Familien-Sporttag am 9. September und führen beim Emser Markt am 29. 9. Einen Kinderflohmarkt durch“, erklärt die städtische Jugendreferentin Nicole Aliane, die für den Aktivsommer verantwortlich zeichnet.