Ein bunter Tag für junge Künstler

Im Rahmen der Mäderer Aktivwoche veranstaltete die Offene Jugendarbeit einen Graffitiworkshop.

Die Gemeinde Mäder hat dazu die Wand des Kindergarten Ulimahd zur Verfügung gestellt und die zehn Jugendlichen konnten sich an diesem Tag künstlerisch betätigen. Der erfahrene Graffitikünstler aus Dornbirn teilte sein Wissen zum rechtlichen Kontext von Graffiti und Street Art und ließ den Jugendlichen freie Hand in der Ideenfindung. Dazu wurden die Nachwuchskünstler partizipativ in den gesamten Prozess mit eingebunden und bei den komplexeren Graffitis half der Graffitiprofi den Jugendlichen durch das Aufzeichnen der Konturen – danach war den „Nachwuchs-Sprayern“ kreative und freie Hand gegeben.