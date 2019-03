Ein bunter Nachmittag für die Emser Senioren

Hohenems. Seit mehr als 50 Jahren feiern die Hohenemser Seniorinnen und Senioren den Faschingsausklang auf Einladung der Stadt mit Musik, Bewirtung und einem abwechslungsreichen, bunten Showprogramm.Beim heurigen Seniorenball waren rund 270 Hohenemser(innen), die das 75.

Guntram Reis, der auch als Moderator durch den Nachmittag führte, zeichnete zum fünften Mal für das Programm verantwortlich. Viel Applaus gab es für die Vorführungen in rhythmischer Gymnastik durch Theresa Welzig von der Hohenemser Turnerschaft und den Auftritt der „Klangschmiede“, des Nachwuchses der Bürgermusik. Das Duo Walter Paoli und Wolfram Herburger wartete wie schon in früheren Jahren als Saalmusik mit zahlreichen Oldies und Schlagern auf und Dietmar Bitsche begeisterte mit seinen Musikstücken am Piano.