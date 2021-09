Ein Buchparadies inmitten Feldkirch

Über 40.000 Medien unter der Rettungszentrale.

FELDKIRCH Der größte Bücherbasar, den es in Vorarlberg gibt, ist der von Stanko Mursec. Er ist Gründungsmitglied des Samariterbundes Feldkirch. Vor 32 Jahren wurde mit ihm zum ersten Bücherbasar nach Feldkirch geladen. Vor dem Umzug in die Rettungszentrale mussten die Bücher in mehreren Räumen aufgeteilt werden. Heute tischt das Organisationsteam über 40.000 bestens aufbereitete und sortierte Bücher in gutem Zustand auf. In der Tiefgarage fanden sich vergangenen Samstag und Sonntag jede Menge Leseratten ein um fröhlich durch die zahlreichen Medien zu schmöckern.