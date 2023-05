Ein Brett vor dem Kopf

Kabarettistin Eva Eiselt sorgte mit ihrer Show „Wenn Schubladen denken könnten“ für ausgelassene Stimmung im Freudenhaus.

Lustenau Das Freudenhaus war zur Kabarett-Show von Eva Eiselt sehr gut besucht, die Stimmung unter den Gästen war ausgelassen. Eva Eiselt betrat die Bühne und trug goldenen High Heels in den Händen, ihr „kleines Schwarzes“ war ein Mini-Handtuch. Mit ihrer Aussage, Kabarett-Publikum sei überaltert, sorgte sie für erste Lacher im Freudenhaus. In der Kabarett-Show „Wenn Schubladen denken könnten“ führte Eva Eiselt in humorvoller Weise vor, wie Schubladen positiv besetzt sein können. Denn in Schubladen kann man so ziemlich alles unterbringen, kann Ordnung schaffen oder unordentlich durcheinander sortieren. „Wer von euch, hat denn eine Krims-Krams-Schublade, in der alles untergebracht wird?“, fragte sie. Wer in Schubladen denkt, teilt in Kategorien ein und hat Vorurteile.