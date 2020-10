Ein Blumenmeer für die Hatler Kirche

Kleine Nachwuchsgärtner legten sich für die Pfarr-Ökogruppe und den OGV Dornbirn ins Zeug.

Dornbirn. Quirliges Treiben herrschte vergangene Woche auf der Wiese zwischen der Hatler Kirche und der Katharine Drexel Kapelle. Der Anblick ähnelte fast einem Ameisenhaufen. In Sachen Fleiß standen die tüchtigen Gärtner, die hier an zwei Nachmittagen unentwegt am Graben, Schaufeln und Pflanzen waren, ihren tierischen Kollegen in nichts nach. Die Ökogruppe der Pfarre St. Leopold hatte in Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein und der Stadt Dornbirn die Drittklässler der VS Leopold eingeladen, um gemeinsam 8000 Blumenzwiebeln zu pflanzen.