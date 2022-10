Ein Blick hinter die Kulissen des Islamischen Friedhofs

Am kommenden Sonntag, 23. Oktober findet anlässlich 10 Jahre Islamischer Friedhof in Altach ein Tag der offenen Tür statt.

Altach . Der islamische Friedhof in Altach feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen und längst sind die Grabanlagen mit ihrer kunstvollen Architektur weit über die Landesgrenzen bekannt. Am kommenden Sonntag, den 23. Oktober, besteht nun für Interessierte von 13 bis 17 Uhr die Möglichkeit hinter die Kulissen des Islamischen Friedhofs zu blicken.

Der Islamische Friedhof in Altach ist daher in Österreich fast einzigartig. Neben Vorarlberg existiert nur noch in Wien eine eigenständige islamische Friedhofsanlage. Am Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag haben Interessierte zwischen 13 und 17 Uhr nun die Möglichkeit bei Führungen am Friedhof seine Geschichte und dessen Hintergrund zu erfahren und dazu gibt es in den Räumen der Anlage Gesprächsstationen zum Tod und seinen Ritualen in der islamischen Religion. Weil das Angebot an PKW-Parkplätzen beschränkt ist, wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. MIMA