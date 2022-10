Ein Blick hinter die Kulissen der Geschichte

Historiker und ORF-Chefreporter Fritz Dittlbacher stellte sein neues Buch vor.

"Warum in Wien das Römische Reich unterging und Vorarlberg nicht hinterm Arlberg liegt", so lautet das neue Buch des Journalisten, Historikers und "Zeit im Bild"-Chefreporters Fritz Dittlbacher. Bei so einem Titel liegt auf der Hand, dass "Vorarlberg LIVE"-Moderator Pascal Pletsch bei seinem Gast nachfragte, was es mit Vorarlberg im Titel auf sich hat.