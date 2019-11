Ein Blick hinein in den Traumjob

Reger Andrang auf der Lehrlingsmesse in der Tennishalle Nenzing

NENZING Großer Andrang herrschte auf der von der „Lehre im Walgau“ veranstalteten Lehrlingsmesse 2019. Auf der mittlerweile sechsten Lehrlingsmesse dieser Art stellten sich auch die Landesräte Marco Tittler und Christian Gantner der Jugend vor. Ebenso nahmen zahlreiche Bürgermeister aus dem Walgau an der Lehrlingsmesse teil.

Landesrat Tittler hob die ständige Weiterentwicklung der Lehrlingsausbildungsangebote hervor. „Gemeinsam mit den Betrieben und den Sozialpartnern schaffen wir optimale Bedingungen für eine qualifizierte Berufsausbildung“, betonte der Landesrat. Auf ihrem Weg ins Berufsleben werden Lehrlinge auch durch die Arbeiterkammer unterstützt. „Beratung, Begleitung und Hilfe bei der Jobsuche“ sind nach der Darstellung von AK-Präsident Hubert Hämmerle drei der wesentlichen Aufgaben. „Die wirtschaftliche Stärke des Walgaus liegt in seinen Betrieben“, bedankte sich Bürgermeister Peter Neier bei allen Betrieben.

52 Lehrbetriebe stellten sich bei der Veranstaltung den interessierten Jugendlichen vor und geben Einblicke in 80 unterschiedliche Lehrberufe. Im Mittelpunkt der Messe stand das Mitmachen und Ausprobieren. An vielen Ständen konnten Messebesucher unter fachmännischer Aufsicht werkeln, in Lehrberufe hineinschnuppern und mit Lehrlingen, Ausbildenden und Geschäftsführenden ins Gespräch über die Lehre kommen.