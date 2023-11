In der Arbeit der Caritas spielen Freiwillige eine sehr wichtige Rolle. Meist unterstützen und begleiten sie aber eher still und im Hintergrund.

„Die Abende sollen zeigen, wie wichtig ihr Einsatz in der Caritas ist. Wir wollen ein bisschen was zurückgeben und ein herzliches `Danke´ aussprechen“, beschreibt Eileen Lamprecht von der Servicestelle Freiwilligenarbeit in der Caritas. Nach einer Segnungsfeier mit Caritasseelsorger Wilfried Blum wagte Caritasdirektor Walter Schmolly einen Blick in die inzwischen 100-jährige Geschichte der Caritas Vorarlberg und damit verbunden auch 100 Jahre freiwilliges Engagement: „1923/24 – also knappe fünf Jahre nach dem Ersten Weltkrieg – wurde die Caritas aus dem gesellschaftlichen Bedarf nach gemeindeübergreifender Hilfe für Menschen in Not heraus gegründet. In den Anfängen waren wir eine reine Freiwilligenorganisation.“ Schon im Gründungsstatut wurde festgehalten, was heute noch gilt: „Den Geist christlicher Nächstenliebe in der Gesellschaft zu stärken sowie das vorhandene caritative Engagement zu koordinieren und zusammenzuführen. Ein besonderes Augenmerk lag damals wie heute auf den sozialen Nöten von Kindern und Jugendlichen“, so der Caritasdirektor.