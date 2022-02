Ein bisschen Sonne für die Vierbeiner

Tierheim-Hunde machten einen Ausflug nach Bizau.

Dornbirn. Was für eine schöne Abwechslung für die Vierbeiner im Vorarlberger Tierschutzheim. Vergangene Woche ging es für die „Gassis“ (ehrenamtliche Hundespaziergänger), das Tierheim-Team und zahlreiche Hunde für ein gemeinsames Abenteuer Richtung Bregenzerwald.

Die fröhliche Truppe entfloh dem Nebel und Matsch der Achauen und sammelte sich in Bizau, um sich gemeinsam ins Schneevergnügen zu stürzen. Dort gab es beim gemeinsamen Laufen, Sonne, Geselligkeit, gute Laune und zufriedene und entspannte „Schnüffelnasen“. Tierfreund und Hundeherz was willst du mehr!

„Der auslösende Gedanke für diese gemeinsame kleine Wanderung war, dass unsere Hunde tagelang hier im Nebel waren und wir ihnen ein wenig Sonnenstrahlen gewünscht haben. Wir möchten uns noch einmal an alle die dabei waren, ganz herzlich bedanken. Unsere Tiere haben diese wunderbare Abwechslung an diesem besonderen Tag sehr genossen“, betonte Marion Gögele vom Tierschutzheim Vorarlberg.

Auch die Gassigeher genossen den Ausflug in vollen Zügen. „Nichts ist schöner, als die Tiere so glücklich zu sehen“, war man sich einig. 20 regelmäßige „Gassis“ engagieren sich regelmäßig im Vorarlberger Tierschutzheim. Das ehrenamtliche Engagement im Tierheim ist aber vielfältig. Zahlreiche helfende Hände tragen zum reibungslosen Betrieb bei. Neben den 4500 Stunden pro Jahr an denen die Gassigeher die Vierbeiner bewegen und auslasten, gibt es auch noch ehrenamtliche Mitarbeiter, die vormittagsweise das Tierpfleger-Team auf der Kleintier- und Katzenstation unterstützen.