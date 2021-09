Ein Bier köstlich wie Fannis Küche

„Fohrenburger Fanni Bock“ als Kooperation mit Panüler Bräu und Region Dreiklang

So wie Fanni einst eigene Rezepte kreiert hat, ist auch die Rezeptur des exklusiven Fanni Amann Bockbiers nicht alltäglich. Dabei flossen 140 Jahre Brautradition aus Bludenz mit dem innovativen Geist eines Craft Beer Brauers aus Nenzing zusammen. So entstand ein besonderes Bier in herbstlich goldener Farbe, vollmundig und süffig im Geschmack ist und mit leichtem Kastanienaroma und blumiger Hopfennote in der Nase.