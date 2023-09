Ein bewegter Tag ganz im Zeichen der Inklusion

Am Sonntag fand der Auftakt zu den diesjährigen Stundenläufe der Lebenshilfe in Dornbirn statt.

Dornbirn. Die Lebenshilfe-Stundenläufe haben in Vorarlberg eine lange Tradition. Sie sind jedes Jahr ein besonderes Ereignis für Menschen mit und ohne Behinderungen. So auch heuer. Beim 26. Stundenlauf der Lebenshilfe Vorarlberg in Dornbirn, sammelten 246 Laufbegeisterte Sponsorengelder und feierten „mitanand“ ein großartiges Fest.