Ein Besuch im Freilichtmuseum in Mäder

Die Alamannen in Mäder laden am kommenden Sonntag, 5. September zu einer interessanten Reise in die Vergangenheit.

Mäder. Insgesamt 50 Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und dem Kanton St. Gallen öffnen am kommenden Wochenende wieder ihre Türen und bieten im Rahmen des Reiseziel Museum ein spezielles Familienprogramm. Auch der Alamannenverein Mäder beteiligt sich wieder und lädt zu einem interessanten Besuch ins Freilichtmuseum nach Mäder.

Die Geheimnisse der Brennnessel

Dabei erleben die Besucher des Alamannendorf in Mäder wie unsere Vorfahren früher gelebt haben, wie die Wolle vom Schaf auf den Webstuhl kam oder wie Schmuck in dieser Zeit hergestellt wurde. Im Mittelpunkt des Aktionstages am kommenden Sonntag steht dabei auch die Brennnessel. Die Alamannenfreunde erklären wie aus dieser einzigartigen Pflanze auch Kleidung, Nahrung, Seile oder sogar Farben hergestellt werden und dazu warten spannende Geschichten rund über die Brennnessel. Mit einem Brennnesselstockbrot können sich die Besucher dann noch stärken und einer Schwertkampfvorführungen zusehen. Bei Bedarf werden auch Führungen angeboten und um 11 und 15 Uhr können die jungen Gäste interessanten Märchen lauschen. Ausgenommen bei Regen wartet ein durchgehendes Programm auf die Besucher im Freilichtmuseum im Zentrum von Mäder.

Spannende Programmpunkte in über 50 Museen