Ein besonderes Speeddating mit Bier und Bibel

Die Katholische Kirche Dornbirn lädt am 17. Februar zum Bibelaustausch mit Geschmack.

Dornbirn. Am kommenden Freitag, 17. Februar heißt es im Bruder Klaus Zimmer im Pfarrzentrum Schoren „Bier und Bibel“. Die Idee zu dieser außergewöhnlichen Kombination war das Produkt „einer Blödelei ohne noch eine Vorstellung zu haben, wie das dann tatsächlich einmal umgesetzt werden kann“, erklärt Pfarrer Dominik Toplek. Und: „Es war nie Ziel, einen Bibelabend zu organisieren, bei dem es nebenher Bier gab, Bier musste bei diesem Format neben der Bibel ein Schwerpunkt sein. Die Erfahrung einer Bierverkostung plus die Teilnahme an einem einfachen Speeddating, führten dann dazu, wie der Austausch über Bibel und das Verkosten von Bieren verknüpft werden kann.“