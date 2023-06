Ein besonderes Schlaflied

Auch Hunde möchten in den Schlaf gesungen werden.

Süß! Diese beiden sind wahrlich beste Freunde. Der Hund scheint die Gesangseinlage seines jungen Herrchens in jedem Fall zu genießen. Ob es an der Stimme des Besitzers liegt oder aber der Hund ein großer Coldplay Fan ist und deshalb so tiefenentspannt ist, werden wir wohl nie erfahren.