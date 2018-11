Ein besonderer Suppentag

Das Frauenteam Dalaas-Wald wartete mit köstlichen Suppen und Torten auf.

Der Kristbergsaal platzt bei jedem Suppentag aus allen Nähten. Das Viererteam mit Dorota Pohl, Heidi Lingg, Heidi Paulitsch und Silke Kofler veranstaltet zweimal im Jahr den beliebten Suppentag. Im Jahre 1966 hat der damalige Frauenbund unter der Leitung von Ida Kofler den Suppentag ins Leben gerufen. Damals fand er einmal im Jahr statt, was sich einige Jahre später änderte. Nun wird jeweils am Palmsonntag und am ersten Adventsonntag in den Kristbergsaal geladen. Das Besondere an den Dalaaser Suppentagen ist, dass nicht nur herkömmliche Suppen angeboten werden. „Beim Suppentag am kommenden Sonntag können wir unter anderem mit einer Hummersuppe oder einer Curry-Kokos-Suppe aufwarten“, freut sich Dorota Pohl. Natürlich gibt es auch die Standardsuppen und ein tolles Buffet mit 36 Torten und Kuchen.