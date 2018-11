Ein Besenbirkenhain am Fesslerberg

Bregenz. Am Nachmittag des 16. November haben Interessierte die Möglichkeit einen alten Besenbirkenhain mit seiner Bedeutung für die Besenbinderei im industrialisierten Rheintal des 19. Jhdt´s kennenzulernen.

Die Birkenbesen vom Fesslerberg in Langen fanden, wie viele andere aus diesem Gebiet in Fabriken und Handelsbetrieben des Rheintals ihr Einsatzgebiet – bis Mitte des 20. Jhdt´s. Da ging der Absatz durch das Aufkommen der billigeren Plastikbesen zurück und nur noch vereinzelt wurden Birkenbesen produziert. Die Besenbirken und –Haine verschwanden aus dem Landschaftsbild und finden sich inzwischen im Biotopinventar des Landes Vorarlberg wieder.

Der Besenbirkenhain am Fesslerberg blieb erhalten auch durch den Einsatz von Franz Fessler, der das alte Handwerk noch pflegte und den Birkenhain am Fesslerberg bis vor einigen Jahren noch genutzt hat. Unter anderem gingen die von ihm gebundenen Birkenbesen auch an den Bregenzer Bauhof. Seither ist es still geworden um diesen Ort. Um den Besenbirkenhain weiter erhalten zu können, sollte er jetzt gepflegt werden. Und das haben sich zwei vorgenommen, die den Birkenhain über eine Workshopreihe der Waldschule Bodensee kennengelernt haben. Und so wird der Besenbirkenhain am 16. November unter fachkundiger Anleitung des Fluher Besenbinders Josef Düringer geschnitten. Er wird an diesem Termin auch das Besenbinden zeigen und wer mag, kann – gegen eine Spende gleich einen mitnehmen.