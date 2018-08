Ein Bekenntnis zum Polizeistandort Satteins

Gemeinde investiert 400.000 Euro in Umbau

Satteins. Der Polizeiposten ist in seiner Funktion nicht nur für Satteins selbst zuständig, sondern auch gleichzeitig für alle Jagdberggemeinden. Dafür vonnöten ist auch ein entsprechender Personalstand. Die Räumlichkeiten bei der Mittelschule entsprechen aber schon seit geraumer Zeit nicht mehr den aktuellen Anforderungen, so scheiterte etwa bisher der Einsatz von weiblichen Beamten schlicht an den fehlenden Umkleiden und sanitären Einrichtungen. Durch den großzügigen Umbau wird sich dies aber in Zukunft ändern. Seit Anfang Sommer wurde das Erdgeschoss unterhalb des bisher bestehenden Postens komplett ausgehöhlt und aktuell die Räume für die Polizei adaptiert. Nach dem voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten Mitte Oktober, zieht die Exekutive damit einen Stock tiefer um. Was mit den bisherigen Räumlichkeiten im ersten Geschoss passiert ist noch offen, laut Bürgermeister Anton Metzler wäre eine Eigennutzung der Gemeinde ebenso eine Möglichkeit, wie der Umbau in eine Mietwohnung. Metzler sieht in der Renovierung und Erweiterung der Räumlichkeiten vor allem ein Bekenntnis zum Standort Satteins, sowie zum Erhalt der Nahversorgung und der Sicherheit der Bürger. Die Kosten für den Umbau in Höhe von 400.000 Euro übernimmt zur Gänze die Gemeinde, Förderungen sind für das Projekt keine vorgesehen, dafür wurde mit der Polizei ein 15jähriger Mietvertrag abgeschlossen, diese Einnahmen fließen in die Gemeindekassa.