Ein Beispiel gelungener Zusammenarbeit

Hassler Architektur ZT GmbH spendete Computer an die HTL Dornbirn.

Dornbirn. „In unserem Architekturbüro brauchen wir für den Einsatz der modernen Planungssoftware Computer mit sehr hoher Rechnerleistung. Daher mussten wir einen Teil unserer Rechner aktualisieren und so entstand die Idee, die frei gewordenen Geräte den Schülerinnen und Schülern der HTL Dornbirn zu spenden“, erklärte Stephan Hassler von der Hassler Architektur ZT GmbH vergangenen Freitag bei der feierlichen Übergabe an der HTL Dornbirn.

Informatikwerkstätten und Informatiklabors bilden einen wesentlichen Teil der Informatikausbildung an der HTL Dornbirn. In diesem Ausbildungsbereich lernen die Schüler Betriebssysteme zu installieren, Computersysteme zu konfigurieren und zu warten, aber auch Diagnose und Fehlersuche sowie die Fehlerbehebung gehören dazu. Damit die Bildungs- und Lehraufgabe gemäß dem Lehrplan erfüllt werden kann, braucht es eine dementsprechende Ausstattung an Geräten. Der Lehraufgabe zufolge sind daher nicht nur neue Rechner gefragt. „Wir brauchen Computer verschiedener Generationen und Spezifikationen damit unsere Schülerinnen und Schüler Fehlersuche und Support trainieren können. In den Firmen sind ja auch nicht zu jeder Zeit die neuesten Modelle in Verwendung“, erklärte Werkstättenleiter Wolfgang Kostyak dazu. Die von Hassler Architektur übergebenen Computer sind daher für die Verwendung in den Werkstätten und Labors perfekt geeignet.