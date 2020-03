Ein Aushängeschild für die Villa Momo

Timo Helder fertigt 3D-Schilder und hat damit ein kreatives Geschäftsmodell entdeckt.

Der Deutsche Timo Helder, der sich durch seinen Vater als halber Amerikaner bezeichnet, lebt mit seiner Frau und zwei Kindern im Bregenzerwald. Lange habe er nach dem passenden Beruf gesucht. Türsteher oder Barkeeper waren nicht das Richtige. Auch als Landschaftsgärtner sah er keine ausreichende Möglichkeit, seine Kreativität zu beweisen. Nun aber scheint er da angekommen, wo er immer sein wollte. „Ich habe einen wunderbaren Beruf und eine Marktlücke entdeckt“, so Helder, der sich mit der kunsthandwerklichen Herstellung von dreidimensionalen Schildern beschäftigt. In Amerika sehe man fast überall, was hierzulande etwas Neuartiges sei. Vor einem Jahr beschaffte er sich eine CNC-Fräse, mittels der er seine Entwürfe in der Werkstatt in Schwarzach umsetzt. „Die einzigartigen 3D-Schilder sollen ein markantes Aushängeschild sein für Unternehmen oder Institutionen“, sagt er und sieht praktisch keine Grenze in der Gestaltung und in der Anwendung. „Detailgetreue Landkarten oder die reliefartige Wiedergabe eines Gebietes lassen sich durch meine Methode ebenfalls realisieren“.