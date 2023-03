Ein Ausblick auf die Karwoche & Ostern im Seelsorgeraum Bludenz

1. „Abend der Versöhnung“ mit Abt Vinzenz Wohlwend Mit Fastenimpuls "Wo Frieden wachsen kann" von Abt Vinzenz Wohlwend, Mehrerau um 19.00 Uhr.

Die Feier des Palmsonntags Der Palmsonntag ist der Beginn der Karwoche. Die Menschen haben einst Jesus Einzug in die Hauptstadt Jerusalem mit Zweigen in den Händen begrüßt und bejubelt. Zur Erinnerung an dieses Fest werden Palmbuschen gesegnet und mit einer feierlichen Prozession in die Kirche eingezogen. Alle Angebote am Palmsonntag findet ihr auf der Homepage .

Suppentag in Bings Abholung bei der Zwergenvilla, am Sonntag, 02.04., ab 11:30 bis 13:00 Uhr. Auf Wunsch auch Lieferservice 0664/4000830. Solange der Vorrat reicht!

4. Gründonnerstag, Karfreitag und die Feier der Osternacht Die Dreitagefeier vom Leiden und Sterben, der Grabesruhe und der Auferstehung Jesu Christi, bilden den Höhepunkt in der Karwoche. Im Seelsorgeraum Bludenz sind diese Tage für Kinder und Erwachsene in besonderer Weise erlebbar. Einen Überblick ist auf der Homepage , oder im Folder im Anhang einsehbar.

5. Suppentag am Karfreitag in Lorüns und Bürs

6. „Speisensegnung to go“

„Speisensegnung to go“ - Stadt & Landmarkt in Bludenz bringt am Karsamstag göttlichen Segen. Am Karsamstag, 08.04, 09.00-12.00 Uhr, beim Stadt & Land Markt in der Altstadt Bludenz