Ein Altenstadt für Alt und Jung

Der Ortsvorsteher spricht über zwei wichtige Projekte und Herzensangelegenheiten.

ALTENSTADT Der Ortsvorsteher Josef Mähr (67) ist Altenstädtner durch und durch. Auf kaum einem Dorfevent ist er nicht anzutreffen. Die Aufgabe als Ortsvorsteher hat er im Jahr 2003 von seinem Vorgänger (und heutiger Bürgermeister) Wolfgang Matt übernommen. „Die Latten waren also schon hoch gelegt“, so Mähr. Die Funktion des Ortsvorstehers ist seit 1925 in Feldkirch gesetzlich verankert. Seit die Parzellen zusammengelegt worden sind. Die Hauptaufgabe liegt darin, das Sprachrohr für die Bürger zur Stadt zu sein. „Nach 17 Jahren hat die Freude nie nachgelassen“, erzählt Mähr. Die Altenstädtner seien freundlich, hilfsbereit und weitsichtig. „Deshalb stelle ich gerne meine Freizeit für das Dorf zur Verfügung“.

Projekt: Volksschule Altenstadt

Eines der wichtigsten und zukunftsweisenden Projekte ist aktuell die Sanierung der Volksschule Altenstadt. Demnächst findet die Präsentation des Siegerprojektes in der Schule bei einem zweitägigen Event statt. „Im Idealfall starten die Bauarbeiten im Herbst 2021 und die Fertigstellung wird bis 2023 andauern“, spekuliert der Ortsvorsteher. Für die Planung des Turnsaals wurden die ansässigen Vereine miteinbezogen. „Sie nutzen den Saal stark mit, deswegen sind ihre Bedürfnisse auch fundamental für die Umsetzung.“ Dazu zählt der Musikverein mit ihren Proben, die Kunstradfahrer, die früher zur Weltelite zählten oder auch die Altenstädnter Fasnatzunft, die ihr Prinzenpaar jährlich bei einem Inthronisationsball kürt. „Ich bin mir sicher, wenn der Turnsaal modernisiert wird, dass generell mehr Veranstaltungen in der Volksschule stattfinden“, erklärt Mähr. Die Altenstädter Ortsvereine haben anno dazumal für eine Millionen Schilling Inventar eingekauft und miteinander finanziert: 56 Tische, 350 Sessel, Kaffee- und Essgeschirr sowie eine Waschstraße. Während der Umbauphase soll für die Schüler der Unterricht Großteils in Containern abspielen.

Endlich ein Haus Altenstadt?