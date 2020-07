Ein Abschlusssieg für Ronivaldo und die Austria

In den letzten 90 Minuten will Kapitän Ronivaldo mit SC Austria Lustenau zum Saisonabschluss gegen SKU Amstetten nochmals gewinnen

Der Neunte SC Austria Lustenau mit Kapitän und Torgarantie Ronivaldo trifft zum Saisonabschluss der 2. Liga im Geisterspiel im Planet Pure Stadion auf den Sechsten SKU Amstetten. Natürlich will sich der Sambatänzer zusammen mit Innenverteidiger Darijo Grujcic in den letzten 90 Minuten im Austria Dress mit einem Heimsieg vom Klub und der Mannschaft verabschieden. Es wird auch ein Duell der zwei besten Torjäger in der 2. Liga. Ronivaldo als Führender der Torschützenliste hat 24 Mal heuer schon ins Schwarze getroffen, David Peham von Amstetten als Zweiter schoss 19 Treffer. Amstetten mit den beiden Ex-Austria Lustenau Kickern Marcel Canadi und Marco Stark hat mit Daniel Maderner einen zweiten starken Angreifer in ihren Reihen. Maderner wechselt zum Bundesligaklub SCR Altach und soll in der Cashpoint-Arena Tore schießen.