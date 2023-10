Ein Abschied mit Musik und Liebe

Günther Lutz lud zum Abschiedskonzert in die St. Martinskirche nach Dornbirn.

Dornbirn. Tränen waren fast ein bisschen vorprogrammiert, als Günther Lutz kürzlich zu seinem Abschlussbenefizkonzert in die St. Martinskirche nach Dornbirn einlud. Lutz verabschiedete sich mit dieser Veranstaltung nach über 30 Jahren und insgesamt 51 Konzerten, in denen viel Geld für wohltätige Zwecke gesammelt und unvergessliche Musikmomente geschaffen wurden, sozusagen in die Konzertpension.