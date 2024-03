Ein Abend voller musikalischer Vielfalt

Die Hatler Musig lädt zum großen Frühjahrskonzert ein.

Dornbirn. Freitagabend, im Probelokal der Hatler Musig. Trompeten-, Tuba- und Klarinettentöne schallen durch die Räumlichkeiten in der Volksschule Mittelfeld. Kapellmeister Reinhard Wohlgenannt und seine Musikanten feilen gemeinsam am letzten Feinschliff und die Vorbereitungen für das anstehende Frühlingskonzert am Samstag, 23. März laufen auf Hochtouren. Zwischen höchster Konzentration und harmonischem Zusammenspiel wird auch geplaudert und gelacht, denn Geselligkeit wird bei der Hatler Musig ganz großgeschrieben.

Das Repertoire des Abends verspricht eine vielseitige Auswahl an Stücken, wie er weiter berichtet. „Auch die beiden Stücke ´Lexicon of the Gods´ und ´El Camino Real´, mit denen wir am 20. April in Maria Thann bei einem Musikwettbewerb teilnehmen, werden erstmals präsentiert – aber auch ein musikalischer Ausflug mit ´The Lion King´ von der afrikanischen Steppe über den Balkan zurück nach Österreich im Sinne von ´Best of Reinhard Fendrich´ erwartet das Publikum”, so Rüf zum bunten Reigen an Musikstücken.